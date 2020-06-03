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Suriyeli gitarist sığınmacıya yönelik ayrımcı dile Livaneli'nden tepki: Kör karanlıklarda nefret üretmeyin

03 Haziran 2020 22:18

Suriyeli gitarist sığınmacı Ömer Alkilani'yi hedef alan ayrımcı dile tepki gösteren müzisyen, yazar, yönetmen Zülfü Livaneli, "Kör karanlıklarda nefret üretmeyin. O nefret gelip bumerang gibi sizi de çarpar" dedi.

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Ömer Alkilanizülfü livaneli
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