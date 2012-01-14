Suriyeli general Türkiye’ye sığındı

T24 - Suriye Ordusu’nun kuzey bölgesinin istihbaratından sorumlu Tuğgeneral Mustafa Ahmed El-Şeyh’in iki hafta önce Türkiye’ye kaçtığı ortaya çıktı.



İsyanın başladığı Mart ayından bu yana Suriye Ordusu’ndan firar en yüksek rütbeli asker olan El-Şeyh, Beşar Esad rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu’na katıldı. Suriye’nin kuzeydeki ordu birliğinin iki numaralı komutanı olan El-Şeyh, yaptığı açıklamada, Özgür Suriye Ordusu’nun Hatay’da bulunan kampını yöneten Albay Riyad el-Esad’ın yanına geldiğini söyledi. El-Şeyh, Suriye Ulusal Konseyi’nin lideri Burhan Galyun’la da biraraya geldi.



Reuters’a da açıklamalarda bulunan El-Şeyh, çoğunluğu Sünni Müslüman olmak üzere yaklaşık 20 bin askerin, Suriye Ordusu’ndan firar ettiğini söyledi. Özgür Suriye Ordusu’nun yapılanmasına yardım ettiğini belirten El-Şeyh, “Eğer 25-30 bin firariyi, altı ya da yedişer kişilik gruplara ayırarak gerilla savaşına hazır hâle getirebilirsek, Suriye Ordusu bir ila bir buçuk yıl içerisinde çökertiriz” ifadesini kullandı. General, Suriye ile Türkiye arasında kurulması konuşulan tampon bölgeyi kastederek, “Eğer böyle bir şey olursa, birçok birlik firar eder, rejim çabuk çöker” dedi.

