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Suriyeli genç, yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin (17), boğularak can verdi

03 Haziran 2018 20:18

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin (17), boğularak can verdi.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi\'nde Kestel Gölet’inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan  ile birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı. Durumu fark eden Ali Ramazan,  kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibine bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin\'in cansız bedenini sudan çıkarttı. El- Hüseyin\'in cesedi  otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​FOTOĞRAFLI 

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