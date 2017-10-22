Suriyeli genç tartıştığı grup tarafından darp edildi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesinde Suriyeli 16 yaşındaki İbrahim Ş., yolda tartıştığı 6 kişinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Şahtaha hastaneye kaldırılırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 21.30 saatlerinde İznik ilçesi Beyler Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürümekte olan İbrahim Ş., iddiaya göre 6 kişi olduklari belirtilen gençlerle sözlü tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle darp edilen İbrahim Ş., kaçarak yardım istedi. Suriyeli genç, çevredekilerin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılırken, saldırganlar ise kaçtı. Olayda aldığı darbelerle yaralanan İbrahim Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, darp olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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