Suriyeli gelinin Golan trajedisi

En mutlu gününde genç gelin, en büyük acıyı yaşıyor. Çünkü bu dünyada ailesini bir daha göremeyeceğini biliyor. Bu telleri geçenler bir daha görüşemiyor.Arin Safadi (24) hayatının en mutlu gününü yaşaması gerekiyordu. Her gelin gibi onun da kalbi kıpır kıpırdı. Ama o, bir yandan mutluluğu yaşarken, diğer yandan en büyük acıyı da yaşadı. Çünkü o, beyaz gelinliğini giydiği gün, aslında ailesini kaybetti. Ailesi hayatta ama onları bir daha göremeyecek. Üstelik aralarında sadece birkaç kilometre mesafe olmasına rağmen.İşte İsrail'ın 1967'deki "Altı Günlük Savaş" sırasında işgal ettiği Golan Tepeleri'nde yaşayanların kaderi bu. Suriyeli gelin, Golan'da, İsrail işgali altındaki topraklarda yaşayan kuzeniyle evlenince, annesini, babasını, kardeşlerini, arkadaşlarını, 24 yıllık yaşamına sığdırdığı bütün sevdiklerini kaybetti.İki bölgeyi ayıran telleri ve kontrol noktalarını geçtikten sonra, son kez annesine el sallarken, genç gelinin yüreği paramparça oldu. Annesi daha fazla üzülmesin diye gözyaşlarını tuttu. Mutluluğuna acı karıştı. Kendi yuvasını kurdu ama o, diğer gelinlerden farklı olarak acı bir seçim yapmak zorunda bırakıldı.'Suriyeli Gelin' filmiyle neredeyse aynıYönetmenliğini Eran Riklis’in yaptığı ödüllü film ‘Suriyeli Gelin’de de bu gelinin yaşadıklarıyla neredeyse birebir şeyler anlatılıyordu. Filmde, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yaşayanların ‘vatansız’ olduğu belirtiliyor ve bu kişiler Suriye'ye giderlerse bir daha geri dönemiyorlar.‘Suriyeli Gelin’ Golan'daki bir köyde yaşayan ve bu hapishaneden kurtulmaya can atan ama her biri çok renkli ve güçlü karakterlerden oluşan ailesini de bir daha göremeyecek olmanın üzüntüsünün içinde ağır bastığı Mona ve ailesini anlatıyor. Mona, Şam'da yaşayan ve daha önce hiç görmediği kuzeniyle evlenecektir ve bunun için sekiz yıl önce bir rusla evlendiği için toplumdan aforoz edilen ağabeyi bile ailesini toplayıp köye geri dönmüştür.