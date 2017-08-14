Suriyeli gazetecilerin katili 2 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'da Arapça yayın yapan Ayn Vatan Gazetesi Yazı işleri Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabir Faris Hammadi'yi öldüren IŞİD'li Muaz El A., cinayetten sonra kaçtığı Suriye'den tekrar Türkiye geldiği tespit edilince yakalandı. Muaz El A. tutuklanırken cinayetle ilgili IŞİD mensubu başka zanlıların da arandığı bildirildi.

Suriye'nin Rakka kentinde yaşayan İbrahim Abdulkadir ile arkadaşı Faris Hammadi IŞİD'den kaçıp 2015'te geldikleri Şanlıurfa'da Arapça yayın yapan ‘Ayn Vatan' isminde gazete çıkarmaya başladı.

Özgür Suriye Ordusu'na yakın oldukları öne sürülen Yazıişleri Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabir Faris Hammadi, merkez Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde kiraladıkları evde birlikte kalmaya başladı.

İddiaya göre IŞİD'e karşı yazılar yazan iki gazeteci, IŞİD militanlarından tehdit aldı ancak polise başvurmadı. Hem Suriye Devleti'ne hem de IŞİD karşıtı olan ‘Rakka Sessizce Katlediliyor' isimli gazeteciler grubu üyesi oldukları belirtilen İbrahim Abdulkadir ve Faris Hammadi için IŞİD infaz emri verdi. 29 Ekim 2015'te Abdulkadir ile Hammadi evlerinde boğazları kesilerek öldürüldü.

İki yıl sonra Trkiye'ye gelince yakalandı

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; DEAŞ'ın katlettiği gazetecilerin katil zanlılarını bulmak için Şanlıurfa Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki çok sayıdaki kamera görüntüsünü inceledi, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

Ayrıca ekipler, gazeteci İbrahim Abdulkadir ile Faris Hammadi'nin kullandıkları dijital meteryaller ile sosyal medya hesaplarını de incelemeye aldı. İnceleme ve araştırmalar sonucu iki gazetecinin katil zanlılarından birinin IŞİD'li Muaz El A. olduğu belirlendi. Cinayetten sonra Suriye'ye gittiği tespit edilen Muaz El A.'nın iki yıl sonra tekrar Şanlıurfa'ya geldiği belirlendi.

Polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan Muaz El A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayetlerle ilgili başka zanlıların da arandığı bildirildi.