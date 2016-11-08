Suriyeli gazeteci Yılın Gazetecisi seçildi

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Berlin’de yaptığı açıklamada Suriye'deki iç savaşta sivillerin sesini tüm dünyaya duyurmaya çalıştığı gerekçesiyle Suriyeli gazeteci Hadi Abdullah'ın "Yılın Gazetecisi" olarak seçildiği duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, serbest gazeteci olarak çalışan 29 yaşındaki Hadi Abdullah'ın Suriye'deki çatışma bölgelerine girerek savaş ortamından sivillerin nasıl etkilendiğine belgelediğine işaret edildi.

Örgüt, birçok meslektaşının girmeye çekindiği bölgelerde Abdullah'ın defalarca ölümden döndüğü de kaydedildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Temsilcisi Christian Mihr, Hadi Abdullah’ın cesur haberleriyle dünya kamuoyuna Suriyelilerin yaşadıklarını öğrendiğini belirtti. Mihr, bağımsız gazeteciliğin hayati tehlike anlamına geldiği bir ülkede, Hadi Abdullah’ın profesyonel ve cesur olduğunu vurguladı.

Yılın medya organı

Sınırsız Gazeteciler Örgütü yılın medya organı olarak ise Çin bilgilendirme portalı 64Tianwang’ı seçti. Pekin siteyi ‘yıkıcı’ faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Ancak örgüt ise haber portalında çalışan muhabirlerin bağımsız kaynaklardan edindiği bilgileri ülkesi insanlarına aktarmak için hayatlarını riske attığına işaret etti.

Lu Yuyu ve Li Tingyu çifti ise jüri tarafından Yılın Vatandaş Gazetecileri olarak seçildi. Çift, sistematik bir şekilde belgelediği grev ve yürüyüşlerden dolayı hazirandan beri kamu düzenini bozmakla suçlandığı için cezaevinde.

Sınırsız Gazeteciler Örgütü her yıl basın özgürlüğünü destekleyen, savunan gazetecileri ve medya kurumlarını ödüllendiriyor.

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