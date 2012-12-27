Suriyeli en üst düzey komutanlardan biri Türkiye'ye kaçtı

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı, Suriye lideri Beşar Esed'in Venezuela'dan sığınma talebi istediği iddialarını Caracas'taki muhataplarıyla teyit ettiği iddialarını yalanladı.

Türk basınında yer alan haberlerde, Esed'in, Venezuela lideri Hugo Chavez'e, ülkeden ayrılmak zorunda kalması durumunda, sığınma talebini içeren bir mektup yazdığı iddiası Türkiye tarafından Venezuela makamlarına doğrulatıldığı iddiası yer aldı.

BBC'nin İstanbul'daki muhabiri James Reynolds, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Venezuela makamlarına bu yönde bir soru sorulmadığını aktarıyor.

Öte yandan, Suriyeli komutan Abdülaziz Şalal, Beşar Esed hükümetini terk ederek Türkiye'ye kaçtı.

Abdülaziz Şalal, muhalefet saflarına geçen en üst düzey Suriyeli yetkililerden biri.

Saf değiştirmesinin nedenlerini bir video mesajla yayınlayan komutan, Suriye ordusunun sivil halkı korumakta başarısız kaldığını ve askerlerin "cinayet

çetelerine" dönüştüğünü söyledi.

Şalal'ın kaçış haberine, muhalefet güçlerinin Suriye ordusu karşısında yeni kazanımlar elde ettiği iddiaları eşlik ediyor.



'Başkaları da var'



Tuğgeneral rütbesine sahip olan Abdülaziz Şalal, sınırı geçerek Türkiye'ye vardıktan sonra ilk önce El Arabiya televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Beşar

Esed'e bağlı askerlerin köy ve kasabalarda sivillere yönelik katliamlardan sorumlu olduğunu iddia etti.

BBC'nin Orta Doğu muhabiri Jim Muir'le konuşan muhalif kaynaklara göre, Abdülaziz Şalal Suriye ordusunu terketmeden önce kendileriyle gizlice irtibata geçerek işbirliği kurmuştu.

Muhabirimiz, saf değiştiren diğer üst düzey Suriyeli komutanların da aynı şekilde hareket ettiğinin düşünüldüğünü bildiriyor.

Fakat Şalal, saf değiştirmenin giderek zorlaştığını çünkü ordu içinde kontrolün çok daha sıkılaştırıldığını söyledi.

Suriyeli komutan Şalal, "Beşar Esed'i terketmek isteyen başka üst düzey askerler de var ama saf değiştirdiklerini açıklayacak bir ortam bulamıyorlar" dedi.



İbrahimi çözüm arayışında



Öte yandan süregiden çatışmalarda muhalefet güçlerinin Türkiye sınırı yakınlarında yer alan Harem kentinde kontrolü ele geçirdiği haberleri geliyor.

Diplomatik planda ise Birleşmiş Milletler'in Suriye özel elçisi El Ahdar İbrahimi, başkent Şam'da Cumhurbaşkanı Beşar Esed'le ve rejimin Şam'da varlık göstermesine izin verdiği muhalif siyasetçilerle bir araya gelerek krize çözüm yollarını görüştü.

BBC muhabiri Jim Muir, İbrahimi'nin görüştüğü muhalif siyasetçilerin Esad'la savaşan ana muhalefet gücünün desteğinden yoksun olduğuna dikkat çekiyor.



BBCTürkçe