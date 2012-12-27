T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriyeli en üst düzey komutanlardan biri Türkiye'ye kaçtı

Suriyeli komutan Abdülaziz Şalal, Beşar Esed hükümetini terk ederek Türkiye'ye kaçtı

27 Aralık 2012 09:17

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı, Suriye lideri Beşar Esed'in Venezuela'dan sığınma talebi istediği iddialarını Caracas'taki muhataplarıyla teyit ettiği iddialarını yalanladı.

Türk basınında yer alan haberlerde, Esed'in, Venezuela lideri Hugo Chavez'e, ülkeden ayrılmak zorunda kalması durumunda, sığınma talebini içeren bir mektup yazdığı iddiası Türkiye tarafından Venezuela makamlarına doğrulatıldığı iddiası yer aldı.

BBC'nin İstanbul'daki muhabiri James Reynolds, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Venezuela makamlarına bu yönde bir soru sorulmadığını aktarıyor.

Öte yandan, Suriyeli komutan Abdülaziz Şalal, Beşar Esed hükümetini terk ederek Türkiye'ye kaçtı.

Abdülaziz Şalal, muhalefet saflarına geçen en üst düzey Suriyeli yetkililerden biri.

Saf değiştirmesinin nedenlerini bir video mesajla yayınlayan komutan, Suriye ordusunun sivil halkı korumakta başarısız kaldığını ve askerlerin "cinayet
çetelerine" dönüştüğünü söyledi.

Şalal'ın kaçış haberine, muhalefet güçlerinin Suriye ordusu karşısında yeni kazanımlar elde ettiği iddiaları eşlik ediyor.


'Başkaları da var'


Tuğgeneral rütbesine sahip olan Abdülaziz Şalal, sınırı geçerek Türkiye'ye vardıktan sonra ilk önce El Arabiya televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Beşar
Esed'e bağlı askerlerin köy ve kasabalarda sivillere yönelik katliamlardan sorumlu olduğunu iddia etti.

BBC'nin Orta Doğu muhabiri Jim Muir'le konuşan muhalif kaynaklara göre, Abdülaziz Şalal Suriye ordusunu terketmeden önce kendileriyle gizlice irtibata geçerek işbirliği kurmuştu.

Muhabirimiz, saf değiştiren diğer üst düzey Suriyeli komutanların da aynı şekilde hareket ettiğinin düşünüldüğünü bildiriyor.

Fakat Şalal, saf değiştirmenin giderek zorlaştığını çünkü ordu içinde kontrolün çok daha sıkılaştırıldığını söyledi.

Suriyeli komutan Şalal, "Beşar Esed'i terketmek isteyen başka üst düzey askerler de var ama saf değiştirdiklerini açıklayacak bir ortam bulamıyorlar" dedi.


İbrahimi çözüm arayışında


Öte yandan süregiden çatışmalarda muhalefet güçlerinin Türkiye sınırı yakınlarında yer alan Harem kentinde kontrolü ele geçirdiği haberleri geliyor.

Diplomatik planda ise Birleşmiş Milletler'in Suriye özel elçisi El Ahdar İbrahimi, başkent Şam'da Cumhurbaşkanı Beşar Esed'le ve rejimin Şam'da varlık göstermesine izin verdiği muhalif siyasetçilerle bir araya gelerek krize çözüm yollarını görüştü.

BBC muhabiri Jim Muir, İbrahimi'nin görüştüğü muhalif siyasetçilerin Esad'la savaşan ana muhalefet gücünün desteğinden yoksun olduğuna dikkat çekiyor.


BBCTürkçe

ETİKETLER

Abdülaziz Şalalsuriyekomutantürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24