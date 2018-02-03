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Suriyeli Emine, eşini ve oğlunu kaybettiği iç savaşın bitmesini istiyor

Taylan YILDIRIM- Güven USTA- Can EROK/KİLİS, (DHA)- SURİYE'deki iç savaşta, önce eşini, ardından da oğlunu kaybeden Emine Şerif, sınıra kurulan kapta, 2 kızıyla birlikte hayatını sürdürüyor

03 Şubat 2018 15:00

Taylan YILDIRIM- Güven USTA- Can EROK/KİLİS, (DHA)- SURİYE\'deki iç savaşta, önce eşini, ardından da oğlunu kaybeden Emine Şerif, sınıra kurulan kapta, 2 kızıyla birlikte hayatını sürdürüyor. Kalbimden bir parça dediği oğlunun fotoğrafını gördüğü zaman gözyaşlarına boğulan Emine Şerif, tek isteğinin, ülkesindeki terörün, savaşın bir an önce bitip, eski evine, hayatına dönmek olduğunu söyledi.
Suriye\'de yılladır süren iç savaş, birçok aileyi parçaladı, dayanılmaz acılar yaşattı. Türkiye\'nin önce DAEŞ\'e karşı yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı, ardından da PKK/YPG\'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, Suriye\'de binlerce acılı yüreğin de umudu oldu. Suriye sınırları içerisinde kurulan kampta 2 çocuğuyla hayatını sürdüren Suriyeli Emine Şerif, 5 yıl önce OSÖ saflarında savaşan eşi Zeynel Abidin Hambaş\'ı kaybetti.
OĞLUNA SEVDİĞİ YEMEĞİ YEDİRDİ, 3 GÜN SONRA ACI HABERİNİ ALDI
İki yıl sonra babası gibi ÖSO\'ya katılan oğlu Bereket Hambaş (17) da Halep\'te girilen çatışmada hayatını kaybetti. 2 kızıyla kalan anne Emine Şerif, kampa yerleşip yaşamını sürdürmeye başladı. 
Oğlunun, sevdiği yemeği yapıp, yedirdikten 3 gün sonra yaşamını yitirdiğini belirten Emine Şerif, \"Eşimi kaybettikten sonra oğlum da onun izinden gitti. Büyüyünce de ÖSO\'ya katıldı. Onların saflarında teröre karşı savaşıyordu. En son ölümünden 3 gün önce yanıma geldi. Benimle fotoğraf çektirdi, ona sevdiği yemekleri yaptım yedi ve gitti. Bana \'merak etme tekrar döneceğim\' dedi ancak 3 gün sonra şehit olduğu haberini aldım\" dedi.
Oğlunun fotoğrafını gördüğü zaman gözyaşlarına hakim olamayan  Emine Şerif, duygularını şöyle anlattı:
\"Eş önemli ama çocuk çok daha önemliymiş. Her gece oğlumun hayalini görüyorum. Resimlerine bakıp ağlıyorum. Son hallerini düşünüyorum. Ancak Allah sabrını veriyor, dayanmaya çalışıyorum. Şehit annelerine sesleniyorum. Evlat kalpten bir parça. Bu acılardan sonra barış ve huzur gelsin. Bir gün bu yaşadıklarımızdan kurtuluruz inşallah. Allah mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olur. Terörü uzaklaştırır. Ben evimizi çok özledim, köylümüzü çok özledim. Oğlumu o topraklara gömdüm, bu nedenle de o toprakları çok özledim. Savaş bitsin evimize gidelim.\"

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