Suriyeli çocukların tehlikeli hareketleri

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de metrobüse kaçak binen Suriyeli çocukların canlarını tehlikeye atarak izledikleri yol kameraya yansıdı.

Uzunçayır Metrobüs durağında dilencilik yapan Suriyeli çocuklar, durağa ulaşmak için canlarını tehlikeye atıyor. Güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D-100 Karayolunu kullanan çocuklar, bariyerleri aşarak durağa ulaşmaya çalışıyor. Çocuklar bugün yine durak çevresindeydi. Çocukların tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı. Çocuklar görüntülendikleri farkedince kameramanı taş yağmuruna tuttu. Çocuklar daha sonra metrobüs yolcuna girerek durağa ulaştı.

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