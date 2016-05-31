Suriyeli çocukları çalıştıran çeteye operasyon

Kahramanmaraş'ta yaşları 8 ile 10 arasında değişen ve zorla çöpten kağıt toplamaları için Suriyeli çocukları çalıştıran çeteye emniyet güçleri operasyon düzenledi. 2'si Suriyeli üç kişi gözaltına alındı.

282 çocuk, 5 liraya 12 saat çalıştırılıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre; vardiya değişim saatinde 4 ayrı depoya düzenlenen baskında 85 adet el arabasına (çek çek) el konulurken, 282 çocuğun çalıştırıldığı tespit edildi.

Depo sahipleri Ümit Ç., Suriye uyruklu Fetih Haci A., Abdülmünem F.'nin, 5 TL karşılığında çocuklardan aldıkları kağıdın kilogramını 32 kuruş karşılığında kağıt fabrikalarına sattıkları öne sürüldü.

Kağıt toplama el arabalarını 150 TL karşılığında özel bir atölyede üreten ve çocuklara teslim eden 3 kişi hakkında idari işlem başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kaçak depoları da mühürlendi.

Depolarda barınma için yapılan yatakhaneleri de tespit edilmesiyle, isimleri belirlenen çocuklar ailelerine teslime edildi. El konulan kağıt toplama araçları ise, polis gözetiminde imha edildi.