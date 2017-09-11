Suriyeli çocukları 1000 liraya kiralayıp dilendiriyorlar

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Beş ay boyunca teknik ve fiziki takibi sürdüren polis, çocukların Halep'teki ailerine bin lira para verilerek kiralandıklarını ve daha sonra getirildikleri İstanbul'da dilendirildiklerini tespit etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, çetenin kiraladığı çocuklar tespit edilirken, takip sonucunda alıkonuldukları yerler belirlendi. Çocukları dilendiren çete üyelerinin de kimlikleri tespit eden polis bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Üç ilde eş zamanlı

Başta Hatay olmak üzere Adana ve İstanbul'da 93 adrese baskın yapan polis 12 çete üyesini gözaltına aldı. Polis zorla alıkonulan ve dilendirilen 36 çocuğu da kurtardı. Çocuklar sağlık kontrolünden geçirilerek Çoücuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.