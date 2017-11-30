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Suriyeli çocuklara animasyon gösterimi

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,(DHA)-İSTANBUL'da yaşayan Suriyeli çocuklara, UNICEF'in iyi niyet elçisi "Ayı Paddington"un maceralarını anlatan serinin ikinci filminin özel gösterimi yapıldı

30 Kasım 2017 00:52

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,(DHA)-İSTANBUL\'da yaşayan Suriyeli çocuklara, UNICEF\'in iyi niyet elçisi \"Ayı Paddington\"un maceralarını anlatan serinin ikinci filminin özel gösterimi yapıldı. Filmi izlemeye aileleri ile birlikte gelen savaş mağduru 150 Suriyeli çocuk keyifli anlar geçirdi.
UNICEF\'in organizasyonunda, 150 Suriyeli çocuğa, bu hafta gösterime giren, UNICEF\'in iyi niyet elçisi, animasyon kahramanı \"Ayı Paddington\"ın ikinci filmi için bir alışveriş merkezinde özel gösterim yapıldı. Gösterim öncesi çocuklar \"Ayı Paddington\"un maskotu ile hatıra fotoğrafı çekildi. Çocuklar, maskotla tokalaşmak ve burnuna dokunmak için birbirleriyle yarıştı. 
Suriyeli çocuklar, herkesin içindeki iyiyi göstermeye davet çıkaran; doğa ile iç içe birlik beraberlik, mutluluk ve iyilik mesajlarını içeren  animasyonu keyifle izledi. 
Gösterimi organize eden kuruluşlardan UNICEF\'in Türkiye Milli Komitesi İletişim Direktörü Gülcem Bayer Deniz, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Filmin iyilik ve hoşgörü hakkında olduğunu belirten Deniz, \"Film geçtiğimiz yıl içinde UNICEF\'in iyi niyet elçilerinden biri oldu. Dünyaya iyilik ve hoşgörü ile mesajları yaymak için UNICEF\'e destek oluyor diyebiliriz. Dünyanın  birçok yerinde savaş var. Savaş ve çatışmalar yüzünden yerlerinden edilmiş 28 milyondan fazla çocuk var. Ülkemizde de 1.5 milyon savaş mağduru çocuk yaşıyor. UNICEF bütün dünyada bu çocukların, çocukluklarını yaşaması için çalışıyor. Öncelikle bu çocuklar temel haklarından mahrum. Korunmaları, temel ihtiyaçlarına erişmeleri gerekiyor. Eğitim, bunun çok önemli bir parçası. Eğitim ve oyunla çocuklar normalleşiyor, çocukluklarını yaşayabiliyorlar. UNICEF, çocukların hem temel ihtiyaçlarına erişebilmeleri, hem de çocukluklarını yaşayabilmeleri için çok çeşitli alanlarda çocukları destekliyor. Ülkemizde 1.5 milyon mülteci çocuk yaşıyor. Ama hala 350 bin çocuk ne yazık ki, okula gidemiyor ülkemizde. Bu çocukların, eğitime ulaşması lazım. Biz UNICEF olarak, ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Ve eğer insanlar \'UMUT\' yazıp, 3005\'e SMS gönderirlerse UNICEF\'in çalışmalarına 10 Lira destek verebilirler\" diye konuştu.  
Geçtiğimiz hafta da Osmaniye\'deki geçici barınma merkezinde kalan 200 Suriyeli Türkmen çocuğa ilk defa sinema deneyimi yaşatılmıştı.

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