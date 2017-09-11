Gündem
"Suriyeli çocuklar Türkiye'de 5-6 bin liraya satılıyor" iddiası
"Eğer 'güzel' bir kızsa 11 bin liraya kadar alıcı olabilir"
Times gazetesi, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci genç kız ve çocukların 5-6 bin lira karşılığında ikinci eş olarak satıldığını ileri sürdü.
Louise Callaghan imzalı haberde, yaşlı Türklerin 18 yaşından küçük Suriyeli kızları ailelerinden 'satın alarak' kuma yaptığı ifade edildi.
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-09-11T13:52:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/suriyeli-cocuklar-turkiyede-5-6-bin-liraya-satiliyor-iddiasi,437759","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/suriyeli-cocuklar-turkiyede-5-6-bin-liraya-satiliyor-iddiasi,437759"}]