"Suriyeli çocuklar Türkiye'de 5-6 bin liraya satılıyor" iddiası

Times gazetesi, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci genç kız ve çocukların 5-6 bin lira karşılığında ikinci eş olarak satıldığını ileri sürdü.

Louise Callaghan imzalı haberde, yaşlı Türklerin 18 yaşından küçük Suriyeli kızları ailelerinden 'satın alarak' kuma yaptığı ifade edildi.

Syrian refugee girls are sold to Turkish men as 2nd wives in short-term, often abusive marriages- my story in the ST https://t.co/NU99CQBZ7k