"Suriyeli çocuklar Türkiye'de 5-6 bin liraya satılıyor" iddiası

Times gazetesi, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci genç kız ve çocukların 5-6 bin lira karşılığında ikinci eş olarak satıldığını ileri sürdü.

Louise Callaghan imzalı haberde, yaşlı Türklerin 18 yaşından küçük Suriyeli kızları ailelerinden 'satın alarak' kuma yaptığı ifade edildi.