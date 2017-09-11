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Gündem

"Suriyeli çocuklar Türkiye'de 5-6 bin liraya satılıyor" iddiası

"Eğer 'güzel' bir kızsa 11 bin liraya kadar alıcı olabilir"

11 Eylül 2017 13:52

Times gazetesi, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci genç kız ve çocukların 5-6 bin lira karşılığında ikinci eş olarak satıldığını ileri sürdü.

Louise Callaghan imzalı haberde, yaşlı Türklerin 18 yaşından küçük Suriyeli kızları ailelerinden 'satın alarak' kuma yaptığı ifade edildi.

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TürkiyeSuriyeThe Timesçocuk gelin
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