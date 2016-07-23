Suriyeli çocuklar 'Pokemon' oldu: Buradayım, gelin ve beni kurtarın!

Suriye Devrimci Güçleri Medya Merkezi (RFS) Esed yönetimine karşı bildiriler yaymak amacıyla Suriyeli çocukların ‘Pokemon’lu fotoğraflarını yayınladı. Çocukların “Buradayım, gelin ve beni kurtarın” yazısıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda çocuklar yaşadığı şehirleri de belirtiyor. Çocuklardan biri "Kefr Nebil'deyim. Gel ve kurtar beni" yazan Pokemon resmini taşırken, diğer bir çocuğun taşıdığı resimde "Kefr Zeta'dayım, kurtar beni" yazıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, RFS sözcüsü The Independent'a yaptığı açıklamada, "Pokemon Go oyununun dünya çapında yayılmasıyla birlikte bu fotoğraflarla Esad'ın hava kuvvetleri tarafından bombalanan Suriyeli insanların acılarına dikkat çekmeye çalıştık. Kuşatılmış bölgelerdeki Suriyeli çocukların durumlarına ve Suriyeli insanların acılarına karşı insanların dikkatlerini çekmeyi ve yaşanan trajedilere farkındalığın artmasını istiyoruz" dedi.

Fotoğraflar on binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.Bazı sosyal medya kullanıcıları, 2011 yılında Suriye'de başlayan, ardında yüz binlerce ölü ve milyonlarca mülteci bırakan iç savaşın son zamanlarda bütün dünyanın dikkatini toplayan Pokemon Go oyunu kadar ilgi çekmemesine sitem etti.