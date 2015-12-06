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Dünya

"Suriyeli çocuklar için toplanan para, Türkiye üzerinden IŞİD'e gönderildi"

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu, toplanan yardımın IŞİD'in eline geçtiğini duyurdu

06 Aralık 2015 20:57

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), İtalya'daki bir yardım kuruluşunun Suriye çocuklar için topladığı paranın IŞİD'in eline geçtiğini duyurdu. Toplanan yardımların IŞİD'in eline geçmeden önce Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, FATF Genel Sekreteri David Lewis, Russia Today'e (RT) verdiği mülakatta, Avrupa'nın farklı yerlerinden binlerce insanın, bir İtalyan yardım kuruluşuna Suriyeli çocuklar için aktardığı paraların IŞİD'in eline geçtiğini öğrendiklerini söyledi.

Lewis'in verdiği bilgilere göre toplanan yardımlar IŞİD'in eline geçmeden önce Türkiye'ye gönderildi. Yardımlar, buradan da IŞİD'e militan toplayan bir kişi tarafından ele geçirilip örgüte dağıtıldı.

''Bu olayla ilgili bilgileri bize İtalyan yetkililer verdi'' diyen Lewis, ''Elimizdeki bilgiler gösteriyor ki, yardım kuruluşları bilerek ya da bilmeyerek teröre finansman sağlanmasına yardımcı olmuş olabilir'' ifadelerini kullandı.

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