SURİYELİ ÇOCUKLAR ARTIK TÜRK YAŞITLARI İLE AYNI SINIFTA

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Suriye\'deki iç savaştan Türkiye\'ye kaçarak İstanbul\'a gelen ailelerin, okul çağındaki 70 bine yakın kayıt dışı çocuğunun eğitime alınması amacıyla başlatılan çalışmada önemli yol kat edildi. Daha önce kimlikleri olmadığı için okula kaydedilmeyen 6-18 yaşındaki çocuklar ve ailelerine kimlik numarası verilerek okullu olmaları için çalışmalar artırıldı.

Avcılar\'daki Atatürk Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Rahmi Çakar, Suriyeli sığınmacılar için ilçede Denizköşkler ve Yeşilkent Mahallesi\'nde iki ayrı eğitim merkezi bulunduğunu söyledi. Çakar, bu merkezlerin Suriyeli çocukların Türkiye\'ye ilk geldiklerinde Türkçe öğrenecekleri ve diğer okullara dağıtılacağı bir merkez olarak planlandığını anlatırken, şöyle dedi:

\"Kimliği olmayan çocuklara kimlik çıkarılarak burada eğitime alıyoruz. Geçen yılki öğrenci sayımız 700 idi. Bu yıl 1245 Suriyeli öğrenciye Avcılar\'da evlerine en yakın okullarda, Türk yaşıtları ile eğitime aldık. Türk okullarda Türk öğrencilerle aynı sınıftalar. Hiçbir ayrım yok. Türk öğrencilerin aldığı aynı eğitimi Suriyeli öğrenciler de alıyor. Önceden Suriyeli öğretmenlerimiz vardı. Haftada 15 saat Türkçe, 15 saat kendi dillerinde Arapça ders veren öğretmenler tarafından eğitim veriliyordu. Bakanlığımız 1 yıl sonra geçici eğitim merkezlerini tümüyle kapatmayı hedefledi. Türkçeyi öğrenen Suriyeli çocukların hepsi \'Türk eğitim sistemine entegrasyonu projesi\' ile Türk okullarında okutulacak. İlçemizde biz bu uygulamayı öne çektik. Evlerine en yakın Türk okullarında Türk öğrencilerle aynı imkanlara kavuşsunlar diye bunun koordinasyonunu yaptık.\"

Rahmi Çakar, Atatürk Ortaokulu\'ndaki merkezde Suriyeli çocuklar için sadece 4 sınıf kaldığını bunlara da 15 saat Türkçe, 15 saat kendi branşlarında Suriyeli öğretmenler tarafından Arapça eğitim verildiğini anlatırken, \"Bu çocukların tamamı Türkçe\'yi tam bilmiyor ve Türk eğitim sistemine gittiği zaman sıkıntı yaşayabilecek durumda. Burayı bir havuz gibi düşünün. En azından kendilerini ifade edebilecek, dersi anlayabilecekleri şekilde Türkçe eğitim aldıktan sonra Türk okuluna gönderiyoruz.\"

KİMLİK SİSTEMİ

Avcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli sürdürülen proje ile ilçede kimlikleri olmayan Suriyeli öğrencilere kendileri için verilen eğitim, sağlık veya gıda yardımı gibi hizmetlerden yararlanabilmeleri için gereken \'99\' kimlik sistemine geçirilmesi hedeflendi. Savaştan çıkar çıkmaz gelen, ellerinde hiçbir kimlik bulunmayanlara sınırdan geçişte verilen \'98 kimlik\' olarak bilinen geçicici numaralar yerine, sabit adreste kaldıklarını ve işte çalışabileceklerine dair bilgi verenlere \'99\' kimliği verilerek kayıt altına alınıyor. Bu kimlikle Suriyeli çocuklar e-okul sistemine kaydedilerek eğitim olanağına kavuşturulmuş oluyor.

170 BİN SURİYELİ ÇOCUKTAN 90 BİNE YAKINI OKULLU

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, İstanbul\'da 50\'yi aşkın geçici eğitim merkezi ve 170 bine yakın okuma çağında kabul edilen 6-18 yaşındaki Suriyeli çocuk bulunuyor. Bunlardan 90 bine yakını okullu. Kayıt ve eğitim dışı kalan 60-70 bin Suriyeli çocuğun tespit edilebilmesi için projeler geliştirildi. Avcılar\'daki geçici eğitim merkezlerindeki 22 Suriyeli öğretmen de projeye dahil edilerek çevrelerinde bulunan kimlik başta olmak üzere çeşitli sorunlardan kayıt dışı kalan aileler ve çocuklarına ulaşılıyor. Kapı kapı gezilerek yapılan ziyaretlerde tespit edilen \'98\' kimlikli Suriyeli ailelere kısa sürede \'99\' kimliği verilerek kayıt altına alınmaları, aynı zamanda eğitim başta olmak üzere çeşitli hizmetlerden yararlanmaları sağlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Rahmi Çakar\'ın açıklamaları

-Kayıt yaptırmaya gelen bir Suriyeli

-Suriyeli çocukların Türkçe ve Arapça eğitiminden görüntüler

-İki Suriyeli çocuğun şarkı söylemesi

