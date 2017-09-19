Suriyeli çocuk ve annelerine topluma adaptasyon eğitimi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Valiliği AB Projeler ve Dış İlişkiler İl Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen ve Avustralya Büyükelçiliği\'nin finansal destek sağladığı \'Manisa\'da Gülen Yüzler\' projesi ile ilde yaşayan 20 Suriyeli çocuk ve annesine topluma adaptasyon eğitimi veriliyor. Suriyeli çocuklar Türkçe, İngilizce, temel bilgisayar eğitimleri alırken, anneleri ise hijyen ve aile planlamasını öğrenerek el becerilerini geliştiriyor.

Manisa\'da oturan Suriyeli çocuk ve annelerinin topluma adaptasyonlarını sağlamak, ülkelerinde yaşadıkları savaşın psikolojik etkilerinden kurtularak sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla Manisa Valiliği\'ne bağlı AB Projeler ve Dış İlişkiler İl Koordinatörlüğü tarafından 2.5 ay önce \'Manisa\'da Gülen Yüzler\' projesi hayata geçirildi. Avustralya Büyükelçiliği tarafından 23 bin dolar hibe desteği alan proje çerçevesinde Suriyeli çocukların ve annelerin eğitimleri başladı. Manisa Valiliği AB Projeler ve Dış İlişkiler İl Koordinatörü Ural Sevener, Manisa genelinde 2 bin 297 Suriyeli çocuğun yaşadığını belirterek, proje kapsamına 20 Suriyeli çocuk ve 20 Suriyeli annenin alındığını dile getirdi. Sevener, proje kapsamında 10-12 yaş arası Suriyeli çocuklara çeşitli eğitimler verildiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Suriyeli çocukların topluma daha rahat adaptasyonunu sağlamak amacıyla Türkçe, İngilizce ve temel bilgisayar eğitimleri verilmeye başlandı. İnanıyoruz ki proje çerçevesinde çocuklarımız bizim kültürümüze daha rahat bir şekilde adaptasyon sağlamış olacak ve temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Çocuklarımız eğitim alırken, annelerine de hijyen, aile planlaması, çocuk gelişimi, sağlık, ilk yardım gibi eğitimler ile dikiş-nakış, keçe yapımı gibi mesleki kurslar veriyoruz. Bu şekilde annelerimiz de topluma daha kolay adaptasyon sağlarken, el becerilerini geliştirerek mesleki beceriler kazanmış olacak. Kurslarda öğrendikleri el becerileri ile yapacakları el işi ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekler.\"

Projenin aralık ayı sonunda biteceğini dile getiren Sevener, proje sonunda Avustralya\'dan bir eğitim ataşesinin Manisa\'ya gelerek Suriyeli çocuklar ile anneleriyle bir araya geleceğini dile getirdi.



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