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Suriyeli çocuk, esnafın desteğiyle aile geçimine katkı sağlıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- SURİYE'deki iç savaştan 4 yıl önce kaçarak Türkiye'ye gelen ve Elazığ'a yerleşen 13 çocuklu Ebubekir çiftinin oğlu 10 yaşındaki Sıddık Ebubekir, okul dışındaki zamanlarda esnafın yaptığı tezgahta, simit ve kek satıyor

28 Kasım 2017 16:36

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan 4 yıl önce kaçarak Türkiye\'ye gelen ve Elazığ\'a yerleşen 13 çocuklu Ebubekir çiftinin oğlu 10 yaşındaki Sıddık Ebubekir, okul dışındaki zamanlarda esnafın yaptığı tezgahta, simit ve kek satıyor. İlkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Sıddık Ebubekir, \"Evde boş oturmamak ve aileme destek olmak için bu işi yapıyorum. Ailemin durumu iyi değil. Babam iş bulamadığı için şu an çalışamıyor\" dedi.
Ailesi ile birlikte Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye gelen ve Elazığ\'a yerleşen ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Sıddık Ebubekir, esnaf yaptıkları tezgahta okulundan artan zamanlarında simit ve kek satarak aile geçimine yardımcı oluyor. Simit ve kek sattığını belirten Sıddık Ebubekir, \"Evde boş oturmamak ve aileme destek olmak için yaklaşık 3.5 yıldır bu işi yapıyorum. 13 kardeşiz. Okuldan sonra çalışıyorum. Ailemin durumu iyi değil. Bundan dolayı yardımcı oluyorum. Babam iş bulamadığı için şuan çalışmıyor. İş bulunmasını istiyorum\" dedi.
Esnaf Ramazan Öner, Suriyeli Sıddık Ebubekir\'in azimli olduğunu belirterek, esnaf olarak ona yardımcı olduklarını söyledi. Öner, şöyle konuştu:
\"Elazığ\'da esnafım. Küçük kardeşimizi burada mücadele ederken görüyoruz. Bazen tepsi içerisinde kek satıyor. Bazen de esnafların yardımcı olarak yaptırdığı bu gezici tezgah ile insanlara bir şeyler satıyor. Dilenmeden direnerek ailesine sahip çıkmaya çalışıyor. Kardeşimizin gösterdiği bu mücadeleye bizler de her türlü desteği veriyoruz. Örnek gösterilmesi gereken koca bir yürek o.\"

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