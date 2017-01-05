Suriyeli çocuğun kimliği olmadığı için tedavi edilmeyip hayatını kaybettiği iddiasına soruşturma

Sağlık Bakanlığı, 7 yaşındaki bir Suriyeli çocuğun nüfus cüzdanının olmaması sebebiyle hastanelerden geri çevrilmesi ve tedavi edilmemesi sonucu hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlattı. Ancak bakanlık yaptığı açıklamada, hastanın hastanelere herhangi bir başvurusunun olmadığını da söyledi.

Açıklamada, “acil sağlık hizmetleri konusunda Türk vatandaşlarıyla herhangi bir ülkeden gelen yabancı ülke vatandaşları arasında uygulama farklılığı olmadığı” ifade edildi.

Kimlik kontrolünün sağlık hizmetinin alınmasının ardından yapıldığı belirtildi.

“Suriyelilerin tedavileri yapılıyor mu?”

Bianet'te yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, konula ilgili verdiği soru önergesinde, “Nüfus cüzdanı olmayan Suriyeli hastaların tedavileri yapılmamakta mıdır” diye sordu.

Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ’ın cevaplaması istemiyle verilen önergede, Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının koşulları da soruldu.

Ayrıca şu sorulara yer verildi.

- Basına ve kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine bakanlığınızın açmış olduğu bir soruşturma var mıdır? Var ise bu soruşturmanın kapsam ve içeriği nedir?

- Nüfus cüzdanı olmayan Suriyeli hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için uygulanması gereken prosedür nedir?

- Acil servise başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi gerekirken Suriyeli çocuğa bu prosedürün uygulanmama gerekçesi nedir?

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil hasta olarak kabul edecek ve gerekli tıbbi tedavi yapılacaktır şeklinde açıkça belirtilmesine rağmen 4 ayrı hastanede tedavinin yapılmamasının sorumluluğu kimdedir?

Ne olmuştu?

Basına v yansıyan haberlere göre Antalya’nın Muratpaşa ilçesi, Güzeloba mahallesinde yaşayan Suriyeli inşaat işçisi İzzetin Ahmed rahatsızlanan çocuğunu tedavi ettirmek için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Acil servisten giriş yapan İzzettin Ahmed çocuğunun nüfus cüzdanını isteyen görevliye Suriyeli olduğunu ve çocuğunun nüfus cüzdanının olmadığını söyledi.

Nüfus cüzdanının olmaması nedeniyle geri çevrilen İzzettin Ahmed daha sonra üç ayrı hastaneden de aynı yanıtı alınca evine dönmek zorunda kaldı.

Tedavi edilmeyen çocuk sabaha doğru yaşamını yitirdi.