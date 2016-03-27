Gaziantep'te Suriyeli bir çocuğun başsız cesedi bulundu

Gaziantep'te bir depoda başsız bir çocuk cesedi bulundu. Boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli çocuğun katil zanlısı olarak, cezaevinden yeni çıktığı ve bağımlı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Cengiz P. gözaltına alındı.

Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre, Gaziantep'te Karayılan Mahallesi, Karayılan Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya tamirhanesinde çırak olarak çalışan çocuk, dün akşam saat 20.00 sıralarında yolun karşısındaki depoya malzeme almak için gitti. Deponun kapısını açtığında yerde yatan başsız bir çocuk cesedi ile karşılaştı. Durumu işyerinin sahibine haber verdi.

İşyeri sahibinin ihbarı üzerine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Suriyeli 13 yaşındaki Ferhat Ali'ye ait olduğu belirlendi.

Olayı duyarak cinayetin işlendiği yere gelen Ferhat Ali'nin yakınları küçük çocuğun cesedini görmek isteyince polis ekipleri ile aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, küçük çocuğun yakınlarını güçlükle kontrol altına alırken çocuğun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını toplayan polis, olay yeri yakınlarında cinayet zanlısı Cengiz P.'yi yakaladı. Bağımlı olduğu ileri sürülen zanlı mahalleliler tarafından linç edilmek istendi. Zanlının cezaevinden yeni çıktığı, eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı iddia edildi. Cengiz P. sağlık kontrolünün ardından Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Katil zanlısının çocuğun kim olduğu anlaşılmaması için kafasını kestiği ve kuyuya attığını itiraf ettiği belirtildi. Suriyeli çocuğun kesik başı itfaiye ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonrası 20 metre derinliğe sahip olan dibi çamurlu su ile dolu kuyudan çıkarıldı.