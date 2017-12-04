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Dünya

Suriyeli boks şampiyonu Mahmut Ömer Charr: Tayyip Amca ile görüşmek istiyorum

"Birlikte Suriye’yi yeniden inşa edelim, acıları dindirelim”

04 Aralık 2017 15:07

Rus rakibini yenip dünya şampiyonu olan Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Charr, 'amca' diye seslendiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söylerken "Kemerimi ona hediye etmek isterim" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, geçen hafta Almanya’da Rus rakibi Alexander Ustinov’u yenerek ilk kez dünya şampiyonu (WBA) oldu.

'Erdoğan'la görüşerek barışa katkı sağlamak istiyorum"

Şampiyonluğu sonrası Gerçek Hayat dergisine konuşan Charr Suriye’de yaşananları yakından takip ettiğini belirtti ve şöyle konuştu:

“Ablam hala orada yaşıyor. Gözümüz kulağımız hep orada. Bir an önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek barışa katkı sağlamak istiyorum. Suriye ve Türkiye ilişkilerini düzeltmek isterim. Birlikte Suriye’yi yeniden inşa edelim, acıları dindirelim.”

Kazandığı kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyleyen Charr, şunları ifade etti:

“Ben WBC (Dünya Boks Konseyi) ve WBA (Dünya Boks Organizasyonu) görevlendirdiği barış elçisiyim. Türkiye’yi ziyaret etmek benim için gurur verici olur. Recep Tayyip Erdoğan amca ve Türk halkına, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

29 yıldır Almanya’da yaşamasına rağmen henüz Alman vatandaşı olmayan Charr, Türk vatandaşı olmak istediğini ve bunun onu çok mutlu edeceğini belirtti. “Türkiye’yi çok seviyorum” diyen Charr, “Antrenörüm Türk, basın danışmanım Türk, etrafımdaki arkadaşlarım, dostlarım Türk. İstanbul’da bir ev almak ve ara sıra da olsa orada yaşamak istiyorum. Türkiye ve Türkleri çok seviyorum” şeklinde konuştu.

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