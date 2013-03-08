Suriyeli bazı mülteciler ile Türk askeri arasında çatışma çıktı

Mültecilerin girişini engellemeye çalışan askerlere Suriye tarafında ateş açılması üzerine yaklaşık 10 dakika süren bir çatışma yaşandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli sığınmacıların en çok geçtiği noktalardan biri olan Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne bağlı Kuşaklı köyü sınırında Türkiye'ye geçmek isteyen mülteciler sınırda bulunan askerler tarafından engellendi. Mülteciler ile askerler arasında çıkan tartışmada arbede yaşandı.

Askerler tarafından engellenen Suriyeliler, tel örgünün diğer tarafına geçmelerinin ardından askerlere ateş açtı. Türk askerinin karşılık vermesinin ardından yaklaşık 10 dakika süren çatışma yaşandı. Sınır bölgesinde çalışan halkın büyük tehlike atlattığı çatışma sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Askerler daha sonra sınırı geçmeyi başaran kimi sığınmacıları tekrar geri göndermeye çalıştı.

Köylülerin devreye girmesiyle; askerler bazı kadın ve çocukların girişine izin verirken aralarında çocukların da bulunduğu şahısları tekrar sınırın karşı tarafına geçirerek Suriye'ye gönderdi. Kameralara yansıyan görüntülerde askerlerin sınırı geçmeye çalışan halka ellerindeki sopalarla müdahale etmesi dikkat çekti.