Suriyeli bakan yardımcısının AP'ye girişi yasaklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı.

AP Başkanı Tajani, 10 Nisan'da parlamentoda düzenlenmek istenen rejim yanlısı Suriye konferansını iptal etti. AP Sözcüsü Jaume Duch, konferansa konuşmacı olarak katılacağı açıklanan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişinin Tajani tarafından yasaklandığını duyurdu. Sözcü, iptalin gerekçesini, "son kimyasal silah saldırısı ve sonrasındaki gelişmeler" olarak açıkladı.