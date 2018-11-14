Suriyeli bakan: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği için İdlib'de siyasi süreç durdu

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, “İdlib'deki zorlu durum nedeniyle şu anda kentte ateşkesten bahsetmenin mümkün olmadığını” savunarak “Türkiye'nin Soçi anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı kentte siyasi sürecin durduğunu” öne sürdü.

Sputnik’te yer alan habere göre, Parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, "Bugün itibarıyla İdlib'de ateşkes sürecinden bahsetmek imkansız, zira durum kırılgan ve kritik. Bu sorun, bir dizi hususla bağlantılı" dedi.

Askeri harekatın ertelenmesine rağmen İdlib'de siyasi sürecin şu anda durmuş vaziyette olduğunu belirten Haydar, bunun nedeni olarak Türkiye'nin Soçi anlaşmasında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesini öne sürdü.

“Moskova, Ankara ile ilişkilere zarar vermek istemiyor”

Haydar, “Moskova, Ankara ile ilişkilere zarar vermemek için Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesini umuyor. Bununla birlikte Rusya yönetimi, İdlib'in Suriye hükümetinin kontrolüne gireceğinden emin ve bu yönde kararlılıkla çalışıyor” iddiasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de Soçi'de yaptığı anlaşmaya göre militanların silahsızlandırılmış bölgeden 15 Ekim itibarıyla tamamen çekilmesi gerekiyordu. Ancak El Kaide bağlantılı bazı gruplar anlaşmayı tanımadığı için çalışmaların tarihi sarkmıştı.