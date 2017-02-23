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Deutsche Welle

Suriyeli aydınlardan 'Esad yargılansın' talebi

Yüzlerce Suriyeli sanatçı ve aydın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e hitaben yazdıkları açık mektupta Beşar Esad’ın yargılanmasını talep etti.

23 Şubat 2017 02:13

Yüzlerce Suriyeli sanatçı ve aydından oluşan bir grup, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben kaleme aldıkları açık mektupta hapishanelerdeki işkence uygulamaları sebebiyle Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yargılanmasını talep etti. Aralarında tarihçi ve kütüphaneci Faruk Mardam Bey ve akademisyen Besma Kodmani gibi muhalif isimlerin de bulunduğu aydınlar, Esad'ın 'insanlığa karşı suç işlediğini' savunarak, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni harekete geçmeye çağırdı.

Suriyeli aydınlar, Guterres'e yazdıkları mektupta, "Kontrolden çıkmış bir insanın uyguladığı bu şiddetin sona erdirilmesi için harekete geçmeniz, insanlığa karşı sahip olduğunuz sorumluluğun bir parçasıdır” ifadesine yer verdi. Mektupta, Esad'a yönelik suçlamalara kanıt olarak, Uluslararası Af Örgütü'nün Şubat ayından yayınladığı, Şam yakınındaki Sednaya askeri hapishanesindeki işkence ve kötü muamele vakalarına dair rapor gösterildi. Raporda, Sednaya'da 2011 ile 2015 yılları arasında yaklaşık 13 bin kişinin infaz edildiği, çoğunluğunu sivil muhaliflerin oluşturduğu tutuklulara işkence ve kötü muamele vakalarının günlük hayatın bir parçası haline geldiği belirtilmişti. Af Örgütü, raporun yayınlanma tarihinden günümüze kadar geçen zaman diliminde de işkence uygulamalarının devam ettiğini tahmin ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP, MY/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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