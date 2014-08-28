Suriyeli askerler topluca infaz edildi



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rakka kentinde perşembe günü sabahın erken saatlerinde 160 askerin İslam Devleti (İD) örgütü tarafından topluca infaz edildiğini açıkladı.

Askerlerin, kısa süre önce İD tarafından ele geçirilen Tabka askeri üssünden kaçmaya çalışan Suriye ordusu askerleri olduğu belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tabka askeri üssünde bin 400 askerlik bir garnizon olduğunu, 200 askerin çatışmalarda öldüğünü, en az 700 askerin kaçabildiklerini ve kalan 500 askerin, üssü korumaya devam ettikleri, saklandıkları ya da İD tarafından alıkonulduklarını belirtti.

Radikal İslam Devleti örgütü, Twitter üzerinden 200 askeri yakalayıp, infaz ettiklerini duyurmuştu. İnternette sadece iç çamaşırlarıyla bırakılan askerlerin çölde yürütülüşü ve infaz edilişinin görüntüleri paylaşılmıştı.

Suriye ordusu İslam Devleti örgütüne karşı başlattığı hava operasyonuna devam ediyor. Perşembe günü düzenlenen saldırılarda, çok sayıda İD üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda Suriye ordusundan İD'e katılan bir subayın evinin de hedef alındığı, örgütün lider pozisyonundaki altı üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

İslam Devleti örgütü haziran ayından bu yana Irak'ın bazı kentlerinde kontrolü sağlarken, Suriye'de de ilerlemeye devam ediyor. İç savaştaki ülkede, İD üyeleri, Suriye ordusu ve muhalif silahlı gruplar olmak üzere üç cephe oluştuğu ve çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.