-SURİYELİ ASKER SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU NUSAYBİN (A.A) - 15.06.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınlarındaki sınırdan yurda girmeye çalışan bir Suriye askeri yakalandı. Suriyeli asker, sığınma talebinde bulundu. Nusaybin ilçesine bağlı Turgutlu Köyü yakınlarındaki sınırdan yurda girmeye çalışan Suriyeli Muaz Buğdai, sınırda nöbet tutan askerler tarafından yakalandı. İfadesinde Suriye'nin Kamışlı ilçesinde askerlik yaptığını, ancak 15 aylık askerlik süresini tamamlamasına rağmen terhis edilmediğini ifade eden Buğdai, sığınma talebinde bulunduğunu söyledi. Buğdai, ifade işlemlerinin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.