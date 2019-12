Suriyeli asker: Askerlerin kadınlara tecavüz ettiğini gördüm

T24 - Dera kentindeki protestolar esnasında halka karışıp Cisr Eş Şuğur'a, oradan da Yayladağı'na bağlı Güveççi köyündeki yakınlarının yanına kaçarak sığındığını belirten ve adının kullanılmasını istemeyen Suriyeli asker Anadolu Ajansı'na konuştu.



Beşşar Essad'ın babasının daha önce uyguladığı yönetimin aynısını sürdürdüğünü belirten asker, Esad'ın 12 yıldır reform sözü verdiğini, ama sözlerinin her zaman havada kaldığını ifade etti.



Asker, Dera'da askerlerin halka yaptığı işkenceye ve kadınlara insanlık dışı uygulamalara dayanamadığını ve görevini bıraktığını anlatarak şöyle konuştu:



"Dera'da askerler, halka çok kötü uygulamalarda bulunuyordu. Suçsuz insanları yakalayıp işkencelere tabi tutuyorlardı. Hiçbir bilgiye dayanmadan eziyet ediyorlardı. Kadınları 'kontrol amaçlı' olarak çırılçıplak soyup dalga geçiyorlardı. Bazı askerlerin kadınlara tecavüz ettiğini gördüm. Dera'da yönetim yanlısı bir grup halka ateş ediyordu. Bunu da Cisr Eş Şuğur'daki olaylar gibi halka mal ettiler. Halk suçsuzdur. Yönetim yanlısı bir grup, her tarafta terör estirerek bunu halka mal ediyordu."



Aynı asker, "Beşşar Esad halka hitaben yaptığı konuşmalarda halkla adeta dalga geçiyor, Libya lideri Muammer Kaddafi gibi halkı hayvanlara benzetiyor" ifadesini kullandı.





'HALKLA DALGA GEÇİYOR'



"Esad 12 yıldır hep reform sözü veriyor. Maalesef sözleri havada kalıyor. Cuma günü halka hitaben yaptığı konuşmada reform sözünü yinelerken gülüyor, halkla dalga geçiyor gibiydi. Vaatleri laftan ibarettir. Bunları uygulamaya koymayacaktır" diyen asker,



Esad'ın çevresindekilerin halka eziyet ettiklerini, ama bunu kendisine farklı bir şekilde anlatıklarını söyledi. Dera ve Cisr Eş Şuğur'da çok şeye tanık olduğunu anlatan asker, Biz Beşşar'ın babasından hiçbir şey görmedik ki ondan görelim. Beşşar babasının bıraktığı yönetimi aynen uyguluyor" diye konuştu.





'GARANTİ VERİLMEZSE DÖNMEYECEĞİZ'



Suriye halkının daha fazla özgürlük demokrasi reform ve insan hakları istediğini belirten asker, Esad'ın Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yaptığı ülkelerine dönmeleri çağrısına karşılık dönmeyeceklerini, dönmeleri halinde kendilerini çok kötü bir senaryonun beklediğini belirtti.



Asker, Suriye'nin Türkiye'ye sığınanlara hiçbir yasal işlem yapılmayacağını garanti vermesi halinde dönebileceklerini, aksi takdirde dönerlerse idam edeceklerini sözlerine ekledi.





'HÜKÜMET YANLILARI YAĞMALADI'



Öte yandan Suriye'deki olaylardan kaçan Basim Şeyho da reformların sözde kalmamasını ve bir an önce uygulanmasını isteyerek, Suriye'nin kendilerine hiçbir şey yapmayacağını taahhüt etmesi halinde dönebileceklerini kaydetti.



Şeyho, Esad yanlılarının protesto gösterileri esnasında evlerin çatılardan halka ateş açtığını ve buna bizzat kendisinin şahit olduğunu belirterek, "Eş Şuğur, hükümet yanlıları tarafından yağmalandı, halk yanlısı ve yönetim yanlısı askerler arasında çıkan çatışmalarda halk yanlısı askerin ölmesini Eş Şuğur halkına mal ettiler" dedi.





'DEVRİLMEDİKÇLE DÖNMEYECEĞİZ'



Yönetim devrilene kadar Suriye'ye dönmeyeceklerini ifade eden Şeyho, "Beşşar'ın sözlerinin içi boştur. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu yönetim devrilmedikçe Suriye'ye dönmeyeceğiz. Yönetim verdiği sözleri yerine getirmiyor. Cisr Eş Şuğur'da evlerimiz, iş yerlerimiz mallarımız yağmalandı. Yönetim yanlıları, kentlerde terör estirerek herkesin kaçmasını sağladı. Daha sonra Suriye'nin başka kentlerinden insanları getirerek kasabayı doldurdular" diye konuştu.