Suriyeli antrenör Türk karateciler için ter döküyor

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığınan uluslararası karate hakemi ve antrenörü Ahmed Jalil al-Ali, burada yeni sporcular yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında çok sayıda madalya ve dereceleri bulunan 47 yaşındaki al-Ali, Suriye'de uzun yıllar milli takım antrenörlüğü ve diplomat olarak çalıştıktan sonra savaş nedeniyle 3 yıl önce Şam'dan Şanlıurfa'ya geldi.

Kendilerine zor günlerde yardımcı olan Türkiye'ye şükran borcunu ödeyebilmek için burada yeni sporcular yetiştirmek amacıyla kolları sıvayan Suriyeli sığınmacı, şu an 20 sporcuyu çalıştırıyor. Çalıştırdığı sporculardan 8'i milli takıma davet edilen al-Ali, kendisi gibi karateci oğullarının da müsabakalarda ay-yıldızlı formayla mücadele etmesini istiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Hamidiye Spor Tesisleri'nde çalışmalarını yürüten al-Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte önemli başarılara imza attığını belirterek, ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığı için büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

"Biz şimdi Türkiye'nin desteğiyle, sporu bir daha yaşatmaya çalışıyoruz"

Şanlıurfa'da ailesi ve kardeşleriyle yaşadığını aktaran al-Ali, "Bize, Suriye halkına ve Suriyeli sporculara destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de şu an yaklaşık 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Biz şimdi Türkiye'nin desteğiyle, sporu bir daha yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Mesleğini çok sevdiği için Türkiye'de çalışmalarına devam ettiğini anlatan al-Ali, 4 oğlunun da kendisi gibi karateci olduğunu ve başarılı sonuçlar aldıklarını aktardı.

Sığınmacılara sahip çıktığı için Türkiye'ye teşekkür eden Ahmed Jalil al-Ali, burada başarılı sporcular yetiştirmek için gayret ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz, her yere gidebiliyoruz, müsabakalara katılıyoruz. Türk sporculara eğitim veriyorum, salonda idman yapıyoruz. Boğaziçi Karate Turnuvası'nda Türk bayrağı altında oynamıştık. Bu çok onur ve gurur verici bir şey. İnşallah burada çocuklarımla şampiyon karateciler yetiştirip, Türkiye'nin bize yaptığı katkılara bir nebze olsun cevap verebiliriz."