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Suriyeli anne ve oğluna evde infaz

Gaziantep'te öldürülen anne ve 12 yaşındaki oğlunun Suriyeli bir işadamının ailesi olduğu iddia edildi

17 Mayıs 2016 22:38

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Suriyeli bir anne ile çocuğu, enselerinden tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir sitede oturan Suriyeli aileye ziyarete gelen yakınları, anne ile erkek çocuğunun cesedi ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede anne ile oğlunun enselerinden silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Suriye uyruklu anne ile oğlunun cesedinin, yapılacak incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.

Anne ve 12 yaşındaki oğlunun Suriyeli bir işadamının ailesi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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