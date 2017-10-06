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Suriyeli anne kızın katil zanlısı cinayet öncesi ve sonrası kamerada...

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat'ın cinayet öncesi ve sonrası güvenlik kameraları

06 Ekim 2017 23:04

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat\'ın cinayet öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVDEN FARKLI KIYAFETLE ÇIKMIŞ
Cinayetle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında cinayetin meydana geldiği çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüphelinin eve yakın güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin, 19 Eylül tarihinde saat 23.41\'de eve girdiği, 20 Eylül tarihinde saat 11.41\'de evden çıktığında kıyafetini değiştirdiği görüldü. Elinde bir poşetle evden çıktığı görüntülere yansıyan şüphelinin bir daha kameraya yakalandığında elindeki poşet görülmedi. 
Dedektifler şüphelinin içinde kanlı elbiseler bulunan poşeti bir çöp konteynırına attığını değerlendiriyor.
(FOTOĞRAF)

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