Suriyeli anne-kızın katil zanlısı akrabaları çıktı

Üsküdar’daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat'ın katil zanlısı akrabaları çıktı. Bursa'da gözaltına alınan zanlının Orouba Barakat'ın amca torunu olduğu belirtildi.

Şüphelinin daha önce aynı evde kaldığı arkadaşının da gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği evde bulunan ayakkabı izinin de şüphelinin evinden alınan ayakkabılarla karşılaştırılacağı öğrenildi.

Cinayetleri işleyip Bursa'ya döndü

Üsküdar’daki evlerinde öldürülen Suriyeli anne kızın katil zanlısı Ahmet Barakat’ın 19 Eylül 2017 tarihinde feribotla İstanbul’a geldiği Yenikapı’da indikten sonra olay yerinin bulunduğu bölgeye geçtiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 20 Eylül 2017 tarihinde Marmaray’la Avrupa yakasına geçtiği daha sonra tekrar Yenikapı’dan feribota binerek Bursa’ya döndüğü tespit edildi.

Amcasının torunu çıktı

Soruşturma sonucu Ahmet Barakat’ın hayatını kaybeden Orouba Barakat’ın amcasının torunu olduğu tespit edildi. Şüphelinin normalde Bursa’da yaşadığı zaman zaman Orouba Barakat’ın evine gelerek kaldığı öğrenildi.

Ayakkabı izleri karşılaşıtırılacak

Bu arada Ahmet Barakat’ın Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Dumlupınar mahallesi, yonca sokaktaki evinde geniş çaplı bir arama yapıldığı öğrenildi. Arama sırasında bulunan bazı bıçaklara el konurken, bunların olayda kullanılıp kullanılmadığı Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Öte yandan cinayetin işlendiği evde tespit edilen çamurlu bir ayakkabı izinin de şüphelinin evinde bulunan ayakkabı izleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni soruşturma detaylarında ise şüphelinin Bursa’da muhtemel suç ortaklarının tespiti için polis ekipleri tarafından 3 gün takip edildiği ortaya çıktı. Bu süre zarfında simitçi, seyyar satıcı gibi kılıklara giren Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Ahmet Barakat’ın evini izledikleri, onu adım adım takip ederek ilişkiye girdiği kişileri tespit etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmişti

Orouba Barakat, işkence gören rejim muhalifleri ile röportaj yapmış, belgeseller çekerek dünya kamuoyuna duyurmuştu. Suriye'de iç savaşın ardından İngiltere'ye giden Orouba Barakat, bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadıktan sonra İstanbul'a gelmişti.

Akrabaları ABD'de öldürülmüştü

Korkunç cinayeti dünyaya Orouba Barakat’ın kız kardeşi Shaaza Barakat duyurmuştu. Shaaza Barakat’ın Mavi Marmara yolcularından olduğu öğrenilirken, Şubat 2015’te Amerika’da katledilen 3 Suriye’linin de Barakat’ın akrabalarından olması dikkat çekti. Shaaza Barakat’ın yeğeni olan Deah Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve eşinin kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, ABD’de 2015 şubatında silahlı saldırı sonucu katledilmişti. Shaaza Barakat, sosyal medyadan “Bıçaklamışlar... 40 seneden beri suçluları bulur, gazetelere manşet yapar, onları ifş a ederdi. Şimdi o ve kızı Halla’nın ismi manşetlerde... Bunu yapanlar, zulüm sizi bulacak” diyerek duyurmuştu.