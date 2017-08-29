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Suriyeli anne ile kızı boğazları kesilerek öldürüldü!

Anne ile kızın vücutlarında 70'e yakın bıçak yarası tespit edildi

29 Ağustos 2017 18:25

Mersin'de Suriye uyruklu 44 yaşındaki Ayşe Cuma ile evlatlık kızı 19 yaşındaki Uvfa Naasan, evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

DHA'nın habrine göre, olay merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu mahallesinde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen ve inşaatta çalışan 46 yaşındaki Sabri Cuma, iddiaya göre, işten çıkıp saat 14.00'te evine geldi. Cuma, oturma odasında eşi ile evlatlık kızları  Naasan'ın cesetlerini buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisin yaptığı incelemede, anne ile kızının boğazlarının kesildiği vücutlarında ise toplam 70'e yakın bıçak yarası olduğu saptandı. İncelemenin ardından anne ile kızının cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sabri Cuma, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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