Suriyeli Anna kızın katil zanlısının kan örnekleri "pozitif" çıktı



Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat\'tan alınan kan örneklerinden elde edilen DNA, Orouba Barakat\'ın tırnaklarının arasından alınan örneklerle eşleşti.

Öte yandan katil zanlısı şüphelinin anne kızın cenazelerine katıldığı, o akşam ise Orouba Barakat\'ın erkek kardeşinin evinde misafir kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin cinayetle ilgili iddiaları kabul etmediği \"Onu internetten tehdit edenler öldürmüştür. Ben öldürmediğim\" dediği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEREK \"ONU SURİYE YÜZÜNDEN TEHDİT EDENLER ÖLDÜRMÜŞTÜR.\" DEDİ

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kız\'ın katil zanılısı Ahmet Barakat Bursa\'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. 7 gündür poliste gözaltında tutulan şüphelinin olayla ilgili ifadesi alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat, cinayetiyle ilgili bir ilgisinin bulunmadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin bir süre önce anne kızın yanında çalıştığını daha sonra ayrıldığını anlattığı öğrenilirken ifadesinde \"Ben işsizdim. Bana telefon ederek yardım etmek istediğini söyledi. İstanbul\'a geldim, onların evine çıktım. Kapıyı açan olmadı, bunun üzerine Üsküdar sahiline gidip yattım, Sabah tekrar eve gittim. Yine kapıyı açan olmayınca Bursa\'ya döndüm.\" dediği belirtildi.

KRİMİNAL İNCELEME SONUCU İNCELENEN ÖRNEKLER POZİTİF ÇIKTI

Bu arada Kriminal Polis laboratuarında olayla ilgili süren çalışmalarda Orouba Barakat\'ın tırnaklarının arasından alınan katiİline ait doku örnekleri, gözaltında tutulan Ahmet Barakat\'tan alınan örneklerle eşleşti. Olayla ilgili hazırlanan raporda Ahmet Barakat\'tan alınan kan örneklerinden elde edilen DNA profil sonucu \"Pozitif\" olarak belirtildi. Böylece ifadesinde hiç eve girmediğini söyleyen Ahmet Barakat\'ın da yalan söylediği ortaya çıkmış oldu.

CENAZEYE KATILMIŞ GECEYİ ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ KARDEŞİNİN EVİNDE GEÇİRMİŞ

Öte yandan olayla ilgili yapılan soruşturmada şüpheli Ahmet Barakat\'ın anne kızın cenazelerine katıldığı ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde cenazeye katıldığını söyleyen Ahmet Barakat \"Cenaze namazına katılmadım. Ağabeyi Maen Barakat\'a başsağlığı diledim. Cenazeyi uzaktan izledim.\" dedi. Öte yandan şüphelinin o gece öldürülen Orouba Barakat\'ın kardeşi Maen Barakat\'ın evinde misafir olarak kaldığı tespit edildi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVDEN FARKLI KIYAFETLE ÇIKMIŞ

öte yandan olayla ilgili yapılan soruşturmada 19 Eylül tarihinde saat 23.41\'de eve giren şüphelinin, 20 Eylül tarihinde saat 11.41\'de evden çıktığında kıyafetinin değiştirdiğini tespit etti. Elinde bir poşetle evden çıktğı tespit edilen şüphelinin bir daha kameraya yakalandığında elindeki poşet görülmedi. Dedektifler şüphelinin içinde kanlı elbiseler bulunan poşeti bir çöp konteynırına attığnı değerlendiriyor.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.