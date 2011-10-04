-Suriyeli Albay'dan muhaliflere birlik çağrısı HATAY (A.A) - 04.10.2011 - Suriye ordusunda Albay rütbesinde görev yaparken, yaşanan olayların ardından saf değiştirerek Hür Suriye Ordusu adlı muhalif silahlı gücü kuran Riad Al As'ad, şu anda bulunduğu Türkiye sınırından Suriye'deki muhaliflere birlik çağrısında bulundu. Suriye basınında, yakalandığı yönünde çıkan haberleri de yalanlayan As'ad, Türkiye'de çok iyi şartlarda olduğunu, tüm ihtiyaçlarının yetkililerce karşılandığını bildirdi. As'ad, Türkiye'de, Suriyeli vatandaşların güvenli bir yerde yaşadığını söyledi. Yaşam koşullarının çok iyi olduğunu vurgulayan As'ad, Türk hükümeti ve halkına müteşekkir olduğunu, kendilerine yakın bir ilgi gösterildiğini dile getirdi. Riad Al As'ad, Türkiye'de son derece güvenli koşullarda yaşadıklarını belirterek, Türk yetkililerin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğini, burada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ifade etti. Var olan ufak tefek sorunların da yetkililer tarafından hemen çözüme kavuşturulduğunu dile getiren As'ad, ''Türkiye'de hiçbir sorunumuz yok. Burada rahat bir şekilde yaşıyoruz, mutluyuz. Türk hükümeti ve halkına bize gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür ederiz. Bazı iftiralar duyuyoruz. Hiçbiri doğru değil, Türk yetkililer burada bizlere hiçbir baskı ve şiddette bulunmuyor. Herkesin yaklaşımı çok iyi'' dedi. As'ad, Suriye yönetiminin kendilerine yönelik tavrını eleştirerek, sözlerine şöyle devam etti: ''Suriye rejimi katil bir rejim. Masum halkı vahşice öldürüyor. Suriye'deki rejim istibdat ve diktatör rejimi. Tüm kuvvetleriyle masum insanlara saldırıyor. Bunları da orduyu ve silahlı çeteleri kullanarak yapıyor. Çocukları, kadınları öldürmekten çekinmiyor, hatta hayvanları dahi vahşice öldürüyor. İnsanların evlerini ve mescitlerini yıkıyor, masumlara kıyıyor. Kelimenin tam anlamıyla vahşi bir rejim. Ayrıca yalan haberler yayıyor. Suriye halkının arasına fitne sokuyor. Din adamları ve alimleri öldürerek suçu masum insanlara yüklüyor. Örneğin, Suriye müftüsü Ahmet Hassun'un oğlu rejim tarafından katledildi, ancak, masum insanlar itham ediliyor.'' -''Halklar arasında düşmanlık yaratılmak isteniyor'' - Suriye'de, yakalandığıyla ilgili bazı basın yayın organlarında haberlerin yer aldığını, bunların yalan olduğunu ifade eden As'ad, ''Rejim, Humus'un Rastan beldesine sözde beni bulmak ve yakalamak üzere girdi ve orada vahşice bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda da benim yakalandığımı iddia etti. Bu haberlerle, Suriye halkının moralinin bozulması ve maneviyatının zayıflatılması amaçlanıyor. Ayrıca, farklı mezheplere sahip insanlar arasında fitne, halklar arasında ise düşmanlık yaratılmak isteniyor. Rejimin yaydığı tüm yalanları reddediyor ve kınıyorum. Suriye'deki muhalif güçler birleşmeli ve rejim yıkılana kadar saflarını daha da sıklaştırmalı'' diye konuştu. As'ad, Suriye halkına ise morallerini yüksek tutmalarını, kendilerinin gelmekte olduğunu, Allah'ın izniyle rejimin yakında yıkılacağını sözlerine ekledi.