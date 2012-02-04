-Suriyeli aktivistler: "Şam'da 17 kişi öldü" ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Suriye'nin başkenti Şam'ın Dereya banliyösünde bir cenaze törenine yapılan müdahale sonucu 17 kişinin öldüğü belirtildi. Suriyeli muhalif aktivistler, bugün Şam'ın Dereya banliyösünde, olaylarda ölen muhaliflerin cenaze törenine güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir çok kişinin yaralandığını aktardı. Öte yandan, El Cezire televizyonu, Humus'ta yaşananları protesto etmek amacıyla Suriyeli muhaliflerin, Mısır ve Kuveyt'teki Suriye Büyükelçiliklerine saldırdığı ve bazı kişilerin zorla elçilik binalarına girdiğini belirtti. Suriye resmi haber ajansı SANA ise, Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Suriye Büyükelçiliğine bazı kişilerin zorla girmek istediğini, ancak Ürdün polisinin bunu engellediğini duyurdu. Bazı Arap televizyon kanalları, Amman'daki Suriye Büyükelçiliği önünde oturma eyleminin sürdüğünü ifade ediyor. Suriye Ulusal Meclisi, Suriye ordusunun gece saatlerinden itibaren Humus kentine yönelik başlattığı operasyonda 260 kişiden fazla insanın öldüğünü, yüzlerce insanın yaralandığını ve hastahanelerin yaralıları tedavi etmekte yetersiz kaldığını duyurmuştu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Humus kentinde yaşananları "gerçek bir katliam" olarak nitelendirmiş ve ölü sayısının artmasının beklendiğini belirtti.