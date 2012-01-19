-Suriyeli aktivistler: "Bugün 18 kişi öldürüldü" ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Suriyeli muhalif aktivistler, güvenlik güçleri ve ordu birliklerinin operasyonları sırasında ve bazı bölgelerde yaşanan çatışmalarda 18 kişinin öldüğünü duyurdu. Aktivistler, çoğu İdlib ve Hama kentlerinde olmak üzere Humus, Kamışlı ve Şam banliyölerinde, güvenlik güçleri ve askerlerin operasyonları sırasında yaşanan şiddetli çatışmalarda toplam 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını kaydetti. Öte yandan Suriye Genel Devrim Konseyi, birçok kentte silah seslerinin gelmeye devam ettiğini ve Hama kentinin giriş çıkışlarının tutulduğunu belirtti.