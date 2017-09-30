SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İŞTE BÖYLE YAKALANDI
DHA İSTANBUL- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İŞTE BÖYLE YAKALANDI
Haber: Ali AKSOYER- Kamera: İstanbul DHA
Görüntü dökümü:
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-Zanlının saklandığı evden polisler tarafından çıkarılması
DHA FEED
30 Eylül 2017 21:32
DHA İSTANBUL- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İŞTE BÖYLE YAKALANDI
Haber: Ali AKSOYER- Kamera: İstanbul DHA
Görüntü dökümü:
---------------
-Zanlının saklandığı evden polisler tarafından çıkarılması
DHA FEED
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir