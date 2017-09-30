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SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İŞTE BÖYLE YAKALANDI 

DHA İSTANBUL- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İŞTE BÖYLE YAKALANDI  Haber: Ali AKSOYER- Kamera: İstanbul DHA Görüntü dökümü: --------------- -Zanlının saklandığı evden polisler tarafından çıkarılması DHA FEED

30 Eylül 2017 21:32

DHA İSTANBUL- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İŞTE BÖYLE YAKALANDI 

Haber: Ali AKSOYER- Kamera: İstanbul DHA


Görüntü dökümü:
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-Zanlının saklandığı evden polisler tarafından çıkarılması

DHA FEED

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