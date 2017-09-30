T24 LogoT24 Logo
Gündem

SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İŞTE BÖYLE YAKALANDI 

  Haber: Ali AKSOYER- Kamera: İstanbul DHA Üsküdar'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat  Bursa'da yakalandı

30 Eylül 2017 21:43

 

Haber: Ali AKSOYER- Kamera: İstanbul DHA
Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat  Bursa\'da yakalandı. Bursa\'nın Nilüfer ilçesi, Görükle beldesi Dumlupınar Mahallesi Yonca Sokak\'taki evinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. Evden çıkartılan Barakat daha sonra polis arabasına bindirilerek Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı İstanbul\'a doğru yola çıkartıldı. 

Görüntü dökümü:
---------------
-Zanlının saklandığı evden polisler tarafından çıkarılması

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYER KameraDHA ÜsküdarSuriyeOrouba BarakatHalla BarakatAhmet BarakatBursa NilüferGörükleDumlupınar Mahallesi Yonca SokakEmniyet Müdürlüğü Cinayet Büro AmirliğiEvdenBarakatBursaEmniyet MüdürlüğüBuradaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24