DHA İSTANBUL- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI GÜVENLİK KAMERALARINA İŞTE BÖYLE YAKALANDI

*Ahmet Barakat\'ın olaydan sonra İstanbul\'dan kaçarkenki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İSTANBUL DHA

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat\'ın katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat\'ın Orouba Barakat\'ın amcasının torunu olduğu ortaya çıktı.

19\'UNDA GELMİŞ 20\'SİNDE GERİ DÖNMÜŞ

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kız\'ın katil zanılısı Ahmet Barakat\'ın 19 Eylül 2017 tarihinde feribotla İstanbul\'a geldiği Yenikapı\'da indikten sonra olay yerinin bulunduğu bölgeye geçtiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 20 Eylül 2017 tarihinde Marmaray\'la Avrupa yakasına geçtiği daha sonra tekrar Yenikapı\'dan feribota binerek Bursa\'ya geri döndüğü tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının olaydan sonra İstanbul\'dan kaçarkenki görüntüleri ortaya çıktı. Marmaray\'ın bir peronunda beklerken görüntülenen Barakat, sırt çantasıyla yürürken de bir dükkanın güvenlik kameralarına yakalandı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Marmaray\'daki fotoğrafı

-Sırt çantasıyla yürürkenki görüntüsü