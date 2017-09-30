Suriyeli aktivist anne kızın şüphelisi amca torunu çıktı

Ali AKSOYER-Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA )Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat\'ın katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat\'ın Orouba Barakat\'ın amcasının torunu olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin daha önceden birlikte aynı evde kaldığı ev arkadaşının da gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği evde bulunan ayakkabı izinin de şüphelinin evinden alınan ayakkabılarla karşılaştırılacağı öğrenildi.

19\'UNDA GELMİŞ 20\'SİNDE GERİ DÖNMÜŞ

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kız\'ın katil zanılısı Ahmet Barakat\'ın 19 Eylül 2017 tarihinde feribotla İstanbul\'a geldiği Yenikapı\'da indikten sonra olay yerinin bulunduğu bölgeye geçtiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 20 Eylül 2017 tarihinde marmaray\'la Avrupa yakasına geçtiği daha sonra tekrar Yenikapı\'dan feribota binerek Bursa\'ya geri döndüğü tespit edildi.

AMCASININ TORUNU ÇIKTI

Öte yandan soruşturma sonucu Ahmet Barakat\'ın hayatını kaybeden Orouba Barakat\'ın amcasının torunu olduğu tespit edildi. Şüphelinin normalde Bursa\'da yaşadığı zaman zaman Orouba Barakat\'ın evine gelerek kaldığı öğrenildi.

ÇAMURLU AYAKKABI İZİ KARŞILAŞTIRILACAK

Bu arada Ahmet Barakat\'ın Bursa\'nın Nilüfer ilçesi, Dumlupınar mahallesi, yonca sokaktaki evinde geniş çaplı bir arama yapıldığı öğrenildi. Arama sırasında bulunan bazı bıçaklara el konurken, bunların olayda kullanılıp kullanılmadığı Adli Tıp Kurumun\'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Öte yandan cinayetin işlendiği evde tespit edilen çamurlu bir ayakkabı izinin de şüphelinin evinde bulunan ayyakkabı izleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi.

POLİS 3 GÜN TAKİP ETMİŞ

Cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni soruşturma detaylarında ise şüphelinin Bursa\'da muhtemel suç ortaklarının tespiti için polis ekipleri tarafından 3 gün takip edildiği ortaya çıktı. Bu süre zarfında simitçi, seyyar satıcı gibi kılıklara giren Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Ahmet Barakat\'ın evini izledikleri, onu adım adım takip ederek ilişkiye girdiği kişileri tespit etmeye çalıştıkları öğrenildi.

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