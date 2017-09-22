Suriyeli aktivist anne ile gazeteci kızı evlerinde ölü bulundu (1)





Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA) SURİYE\'nin önde gelen muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar\'daki evlerinde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yangaç Sokak\'taki evde meydana geldi. İddialara göre 22 yaşındaki Halla Barakat\'a telefon ile ulaşamayan arkadaşları evine geldi. Kapının açılamaması üzerine kızın arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Eve giren polis ekipleri Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat\'ı ölü buldu. Komşuları anne ile kızın 2-3 yıldır mahallede oturduğunu belirtirken, boğazlarının kesilerek öldürüldüklerini söyledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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