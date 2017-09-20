Suriyeli ailenin tehlikeli yolculuğu

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 2\'si yetişkin, 8 Suriyeli\'nin bindikleri elektrikli bisiklette yolculuk yapması görenleri şoke etti.

Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Obalar Caddesi\'nde Suriyeli baba, elektrikli bisikletin önüne 2 çocuğunu, arkasına ise 3 çocuğu ve kucağında bebek olan eşini oturtarak tehlikeli yolculuk yaptı. Trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen Suriyeli aile, daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Elektrikli biseklette 8 kişilik aileyi görenler, son dönemde Suriyeliler\'in bu tür yolculuğu ile sık sık karşılaştıklarını söyledi.

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