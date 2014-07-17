Suriyeli aileler, kaldırımlarda yaşam mücadelesi veriyor

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ülkelerini terk edip Türkiye'ye sığınan Suriyeli vatandaşlar özellikle İstanbul, Fatih, Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerindeki kaldırımlarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Kaya’nın haberine göre, Suriye 'deki savaş nedeniyle İstanbul'a gelen Suriyeli aileler, İstanbul'un merkezi yerlerinde cadde üzerindeki kaldırımlarda çoluk çocuk yaşam mücadelesi veriyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan Suriyelilerin sayısını 67 bin olarak vermiş ve geçtiğimiz kış Pendik ve Tuzla'da yapılan misafirhanelerde 700 kişiyi barındırdıklarını açıklamıştı.

Kaldırımlarda yatıp kalkıyorlar

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ülkelerini terk edip Türkiye 'ye sığınan Suriyeli vatandaşlar özellikle İstanbul, Fatih, Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerindeki kaldırımlarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sahil kenarındaki parklarda ve kaldırımlarda uyuyan Suriyeliler sağlıksız koşullarda yaşıyor. Tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılayacakları yer bulunmayan aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Suriyeli aileler, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor.