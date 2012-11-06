Suriyeli 7 general Türkiye'ye sığındı

Suriye ordusuna mensup 7 general, Türkiye'ye sığındı. Geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan alınan askerler, Apaydın Kampı'na gönderildi.



Suriye ordusuna mensup 7 general Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez köyü sınırına gelerek Türkiye'ye sığınma talebinde bulundu.

Geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan alınan 7 general, Apaydın Kampı'na gönderildi.

İdlip kentine bağlı köy ve kasabalarda çıkan çatışmalarda yaralanan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 Suriyeli ise akrabaları tarafından Cilvegözü Sınır Kapısı ile Beşaslan ve Bükülmez köyü sınırına getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulanslarla alınan yaralılar Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.