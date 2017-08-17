Suriyeli 7 bin kişi Türkiye üzerinden Hac'a gidiyor

Suriye'de yaşayanlarla, Türkiye’de bulunan Suriyeliler pasaport ve vize işlemlerinin ardından Hatay, Gaziantep ve İstanbul’dan uçakla Suudi Arabistan’a gidiyor. Bu yıl yaklaşık 7 bin kişinin hac görevi için gideceği ifade edildi.



Suriyeli Hac Organizasyonu Müdürü Abdulhalik Derviş, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Suriye’de yaşayan 3bin 832 hacı adayının Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan, 815’de Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak Hac’a gideceklerini söyledi. Derviş, girişlerin devam ettiğini belirterek, Suriye’den gelenlerin dışında 3 bin 153 kişinin de Türkiye’de yaşayanlardan oluştuğunu ve bu yıl yaklaşık 7 bin kişinin hac görevi için gideceğini ifade etti.