Suriyeli 50 komutan Gaziantep'te buluştu

Suriye'de mücadeleyi yürüten grupların temsilcileri, ilim adamları ve cephe komutanları, sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine Gaziantep'te buluştu.



Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine bir araya gelen Suriyeli muhalif komutanlar, sorunlarını masaya yatırdı.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı'nda yapılan toplantıya, Suriye'de mücadeleyi yürüten grupların temsilcileri ve ilim adamlarıyla birlikte 50’ye yakın cephe komutanı da katıldı.

AKP Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer’in de katıldığı toplantıyla ilgili, vakıf başkanı Turgay Aldemir konuştu.

Aldemir, toplantıda temsilcilerin çalışmalarını ve ihtiyaçlarını anlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"22 aylık direniş adına birçok kişi konuştu. Biz, mücadelenin seyrine dair, yaşanan sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. Masanın etrafından bir araya gelerek sorunu taraflarıyla beraber konuştuk. Sınırları ortadan kaldırdık, doğrudan yüreklerimizi ortaya koyarak bu kardeşlerimizle Suriye'deki özgürlük mücadelesinin serüvenini paylaştık."

Aldemir, Suriye'deki gruplar arasındaki bağı güçlendirmek istediklerini, toplantıların belirli aralıklarla devam edeceğini sözlerine ekledi.



'Tek vücut olarak görmek istiyoruz'



AKP Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer de, Suriye'ye uzun zamandan beri farklı kanallardan yardım ulaştırıldığını anımsattı.

Uzer, "Bu konuda sıkıntılarımız var. Suriye'den gelen herkesi tanımıyoruz. Herkes bir şekilde yardım istiyor. Bu konuda yardımın yerine ulaştığından emin olmamız lazım. Yardımların sağlam bir şekilde ulaşmasına önem veriyoruz. Bunun temini için de Dışişleri Bakanımızla da görüştük. Gaziantep'te Hür Suriye Ordusu'nun veya Suriye muhalefetinin irtibat bürosunun açılması için çalışma yapıyoruz. Bu büro için yer aramaya başladık. Biz sizleri parça parça değil, tek vücut, tek yumruk olarak görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.