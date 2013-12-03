'Suriyeli 47 örgüt Türkiye'de eylem yapmaya hazırlanıyor'

Türk istihbarat birimleri Suriye'de savaşan El Kaide bağlantılı 47 örgütün Türkiye'de eylem yapma hazırlığı içinde olduğu iddiası üzerine alarma geçti.

İki yılı aşkın süredir iç çatışmaların yaşandığı Suriye ’de El Kaide bağlantılı çok sayıda radikal İslam î silahlı grubun bulunduğu ileri sürüldü. İstihbarat birimleri, halen bölgede farklı isimler altında 47 ayrı İslamî terör grubunun varlığını tespit etti. Bu grupların en önemlileri arasında El Nusra Cephesi ve Irak -Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) yer aldığı belirlendi.

Tolga Şardan’ın Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre, Suriye’de Türkiye ’ye yönelik terör eylemlerini önlemek amacıyla çalışma yapan istihbarat birimleri, Suriye topraklarında 50’ye yakın El Kaide bağlantılı, silahlı radikal İslami terör grubunun varlığını tespit etti.

Türkiye’nin sınır kentleri dışında diğer kentlerinde de El Kaide’nin eylem yapabileceği istihbaratı üzerine güvenlik birimleri alarma geçti. Kent merkezlerinde önlemler alındı.

İstihbarat birimleri El Kaide bağlantılı grupların çalışmalarını da izlemeye aldı. Çalışmalar sonunda ülkede 47 ayrı silahlı İslamî terör grubunun faaliyet yürüttüğünü bilgisine ulaşıldı.

Örgütlerin listesi çıkarıldı

Suriye’de faaliyet gösteren örgütlerin önde gelenleri arasında Irak-Şam İslam Devleti ile El Nusra Cephesi geliyor. El Kaide lideri Ayman El Zevahiri’nin “faaliyetlerine son verildiğini” açıklamasına karşın Irak-Şam İslam Devleti örgütünün faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Bu iki örgütün yanı sıra, bölgede faaliyet gösteren diğer radikal İslami terör örgütlerinden bazılarının isimleri şöyle:

* El Nesir Tugayı,

* Fethellah Tugayı,

* Lailaheillallah Tugayı,

* El Zilzal Tugayı,

* Eli Bin Ebu Talib Taburu,

* Mergede Taburu,

* Diree El Cezire Taburu,

* El Adiyet Taburu,

* Mehemediye Devleti Askeri Taburu,

* El Ebrar Taburu,

* Şedade Taburu,

* Cund El Heremen Taburu,

* Cuhdullah Taburu,

* Ehrar El Tewaif Taburu,

* Sirrin Taburu,

* El Sunne Taburu,

* Mariee Taburu,

* Ayşe Taburu,

* Ehrar El Şam Taburu,

* Ehrar Ebu Rasen Taburu,

* Ehrar El Herb Taburu,

* Usame Bin Zeyd Taburu,

* El Qarie Taburu,

* Allahuekber Taburu,

* Devrimci Fedailer Taburu,

* El Zahiriye Şehitleri Taburu,

* İbn El Qeyn Taburu,

* El Taife El Mensura Taburu,

* El Muwahedin Taburu,

* Enwer El Heq Taburu,

* Ehrar El Şedadi Taburu,

* Serayen El Medine El Munawere Taburu