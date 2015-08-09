Suriyeli 40 göçmen 11 kişiye mezar olan o minibüse nasıl sığdı?

İstanbul'da 18 kişilik minibüse 40 Suriyeliyi bindirip yola çıkaran insan kaçakçısı, Balıkesir'de kaza yapan araçta 11 kişinin ölümüne, 29 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hürriyet gazetesinden Banu Şen, 40 kişiyi bir minibüse sığdırmak istedi ancak 5 kişi açıkta kaldı. Deneye katılanların havasızlık nedeniyle ancak 10 dakika dayanabildiği minibüsün, 40 kişiyle 400 kilometre boyunca polise yakalanmadan nasıl yol aldığı ise meçhul...

Hürriyet’in bugünkü (9 Ağustos 2015) nüshasında, “Vicdansız” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan, buradan da Yunan adalarına geçmek isteyen Suriyelilerin trajedisine bir yenisi eklendi. Dün Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek için Ayvalık’a doğru yola çıkan Suriyeliler’i taşıyan minibüs Balıkesir’in Havran ilçesinde kontrolden çıktı. 18 kişilik minibüs içindeki 40 kişiyle yokuş aşağı inerken Amasçakılı Mevkisi’nde yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp takla attı. 9 Suriyeli olay yerinde can verdi. 1’i Türk 2 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. 2 çocuğun da bulunduğu 29 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Denizdeki gibi

Yanlarında umutları, sırt çantaları ve can yelekleri de vardı. Ancak sabah 09.00 sıralarında Balıkesir Edremit yakınlarında geçirdikleri kaza onları ülkelerinden çok uzakta umut yolculuğunda yakaladı. Manzara denizde çoğu zaman yaşanan, 10 kişilik bota 40 kişinin bindiği facialardan farksızdı. Yine bir umut yolculuğu ölüm yolculuğuna döndü.

18 kişilik minibüse 40 kişi nasıl sığar?

18 kişilik minibüse 5 çocuk, 5 kadın ve 30 erkeği sığdırmaya çalıştık ama biz başaramadık, 5 kişi açıkta kaldı.

40 kişinin bindiği minibüste sürüş güvenliğinin olmadığı belli oldu. Minibüsün 400 kilometre yol geldiği halde neden hiç polis kontrolüne yakalanmadığı ise belli değil.

İşte halimiz

Bir Ege manzarası... Tatil yapanlar ve savaştan Avrupa’ya lastik botlarla kaçmaya çalışan göçmenler... Yunanistan’ın Kos adasında çekilen bu fotoğrafta Türkiye’den gelen Suriyeli ve Afgan göçmenlerle turistler görünüyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Itayi Viriri, Akdeniz’de içinde yaklaşık 600 kaçak göçmenin olduğu sanılan bir teknenin çarşamba günü batması hakkında, AB’yi göçmen krizini çözmek için işbirliği yapmaya davet etti. Viriri, “Sadece İtalya ve Yunanistan çok sayıda göçmen kabul ediyor. Diğer ülkeler de daha fazla mülteci kabul etmeli ve güvenli göç yolları oluşturmalı” dedi.

Bu çağda olmamalı

Viriri, “Bu çağda, şahit olduğumuz şekilde denizde insan kaybetmemeliyiz” diye konuştu. Çarşamba günü İtalya açıklarında 600 göçmeni taşıyan teknesi batmıştı. 25 kişi ölürken, 200 kişiye ulaşılamadı.